Life is Strange - Chloe-Darstellerin kehrt wegen Gewerkschaftsstreik nicht zurück

Ashly Burch ist die Synchronstimme der Protagonistin Chloe im Spiel Life is Strange. Wegen des aktuell stattfindenden Gewerkschaftsstreik der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists) wird ihre Stimme leider nicht im Prequel zum Spiel mit dem Namen Life is Strange: Before the Storm auftauchen. Das bestätigt die Schauspielerin auf Twitter mit großem Bedauern:

Hey y'all, to the fans asking - I wasn't able to reprise my role as Chloe in Life is Strange: Before the Storm due to the SAG-AFTRA strike