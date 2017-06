Life is Strange - Prequel neben Nachfolger in Arbeit, erste Bilder geleakt

Die Welt von Life is Strange wird wohl nicht nur über die Season 2 und die Serienverfilmung erweitert. Auch ein Prequel scheint in Arbeit zu sein - aber nicht vom Original-Entwickler Dontnod. Das Team Deck Nine Games wurde offensichtlich vom Publisher Square Enix mit der Entwicklung betraut.

Das berichten die französischen Kollegen von Gamekult. Deck Nine Games hieß zuvor noch Idol Minds und entwickelte für die Playstation unter anderem das Ragdoll-Physikspielchen Pain und HD-Neuauflagen von Ratchet & Clank. Im Zuge einer Umstrukturierung wurde das Studio umbenannt und arbeitet offiziell an »Story-getriebenen Spielen«. Das derzeitige Projekt sei Teil einer »von Kritikern gefeierten Marke« eines »AAA-Publishers«. Die Beschreibung passt also durchaus zu Life is Strange.

Bilder, die mit Deck Nine im Zusammenhang stehen

Eine Bildergalerie auf Imgur wiederum soll nun das Prequel zeigen, Screenshots wie Artworks sind zu sehen. Sie können die Bilder in der Galerie unterhalb der News betrachten. Das Prequel scheint sich demnach um Chloe und Rachel Amber zu drehen: Eine Konzeptgrafik zeigt Chloe mit Rachels Hemd, das Max in Life is Strange ausborgte.

Das Bild mit dem Zug konnte Gamekult auch aus dem Code der Webseite von Deck Nine Games ziehen, mittlerweile wurde es aber gelöscht. Die Hinweise sind also relativ eindeutig, auch wenn Square Enix und Deck Nine noch keine offizielle Bestätigung veröffentlicht haben.

Der echte Nachfolger, Life is Strange 2, entsteht wie das Original beim französischen Entwickler Dontnod Games. Das nächste Spiel des Pariser Studios ist aber erstmal das Actionspiel Vampyr.

Life is Strange - Prequel ansehen