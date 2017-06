Magic Duels - Keine weiteren Inhalte mehr, neues Kartenspiel in Arbeit

Mit Magic Duels wollte der Sammelkarten-Urvater Magic: The Gathering endlich auch digital seinen Platz auf dem Erfolgsolymp neben Hearthstone erobern. Den Versuch können wir jetzt getrost als gescheitert bezeichnen: Magic Duels wird nach dem Amonkhet-Set keine neuen Inhalte mehr erhalten. Das hat Wizards of the Coast in einem Blogeintrag zur Zukunft des digitalen Magic-Spiels bekanntgegeben.

Selbst Stunde der Vernichtung, der zweite Teil und Abschluss von Amonkhet, wird schon nicht mehr für Duels erscheinen - womit man die Spieler einfach mittendrin hängenlässt. Allerdings soll Magic Duels trotzdem weiterhin spielbar bleiben, die Server werden nicht abgeschaltet.

Wie geht's weiter für Magic?

Wizards will sich nicht aus dem Digitalgeschäft zurückziehen, Duels soll nur Platz für das nächste Magic-Spiel machen. Dazu gibt es aktuell noch keine Details, es soll sich aber anders als Duels auch an fortgeschrittene Magic-Spieler und nicht nur an Einsteiger richten. Der Titel befindet sich bereits in der Entwicklung und soll zwischen dem achten und zehnten September auf der HASCON vorgestellt werden.

Magic Online bleibt als die Anlaufstelle für besonders versierte Profispieler bestehen - hier können wir Magic in all seiner Komplexität mit tausenden Karten und mehr Spielmodi als in allen anderen digitalen Kartenspielen erleben. Allerdings auch zu echten Kartenpreisen, hier müssen wir uns die Karten wie echte Boosterpakete kaufen und können sie uns nicht komplett Free2Play erspielen. Auch das Interface wirkt antiquiert verglichen mit moderneren Konkurrenten.

Derweil stößt Magic in völlig neue Spielgefilde vor: Vor kurzem haben die Macher von City of Heroes und Neverwinter ein Magic-MMO angekündigt.