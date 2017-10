Magnum - Serie: Statt Sequel ist nun doch ein Reboot in Arbeit

Neuauflagen von Serienklassikern sind in Hollywood derzeit schwer im Trend, sei es die aktuelle Serie MacGyver oder die geplanten Reboots von Starsky and Hutch oder True Lies nach dem Schwarzenegger-Kinofilm. Auch eine Neuauflage der Serie Magnum aus den 1980er Jahren ist in Arbeit.

Magnum: Serien-Reboot statt Sequel

Vor gut einem Jahr war erstmals von einem Sequel die Rede, in der Magnums Tochter Lily als Privatdetektiv in die Fußstapfen ihres Vaters treten sollte.

Inzwischen hat die Produktion den Sender gewechselt und wird nun von CBS vorangetrieben. Jedoch geht man hier einen völlig anderen Weg: Laut Hollywood Reporter ist nun doch ein Reboot der Serie geplant, mit einem neuen Magnum-Darsteller.

Moderne Handlung, aber vieles bleibt gleich

Die Handlung orientiert sich an der Originalserie mit Tom Selleck und wird lediglich ein wenig modernisiert. So setzt der neue Thomas Magnum - ähnlich wie im Original - als dekorierter Ex-Navy SEAL aus Afghanistan (statt Vietnam) seine militärischen Fähigkeiten ein, um künftig als Privatdetektiv zu arbeiten. Unterstützt wird er von seinen Freunden Theodore 'TC' Calvin und Orville 'Rick' Wright, sowie von dem ehemaligen britischen MI:6 Geheimagent Juliet Higgins.

Neuer Magnum-Darsteller gesucht

Wer nun als neuer Magnum-Darsteller in dem Serien-Reboot für die Hauptrolle in Frage kommt, steht noch aus. Bisher ist noch keine Besetzung bekannt.

Hinter der Serie stehen jedoch mit den Autoren, Showrunner und Produzenten Peter Lenkov und Eric Guggenheim die Macher der Serien-Reboots Hawaii Five-0 und MacGyver, ebenfalls von CBS. Tom Selleck als ehemaliger Magnum-Darsteller ist an der Serienneuauflage aber nicht beteiligt.

Serie Magnum mit Tom Selleck

Die Originalserie Magnum (Magnum P.I.) umfasst acht Staffeln mit insgesamt 162 Episoden und wurde zwischen 1980 bis 1988 auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt.

Neben Tom Selleck als Thomas Magnum, gehörten zur weiteren Besetzung John Hillerman als Higgins mit seinen beiden Hunden Zeus und Apolo, Roger E. Mosley als T.C. und Larry Manetti als Rick. Gemeinsam lösen sie so manchen kniffligen Fall, während sich Magnum regelmäßig den roten Ferrari von Higgins ausleiht.