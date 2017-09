Starsky & Hutch - Reboot: Guardians-Regisseur James Gunn holt Kult-Serie zurück

Amazon plant mit einem Reboot des Serien-Klassikers Starsky & Hutch aus den 70er Jahren. Hinter der neuen Serie steht laut Variety Regisseur James Gunn, bekannt für die beliebten Marvel-Filme Guardians of the Galaxy in den Kinos.

Gunn macht Serien-Reboot: Besetzung wird noch gesucht

Für das Serien-Reboot Starsky & Hutch übernimmt Gunn als bekennender Fan der Original-Serie die Produktion, gemeinsam mit seinem Bruder Brian und Cousin Mark Gunn. Die Drehbuchvorlage schreibt Mark Gunn, der schon gemeinsam mit Brain das Skript zur Action-Komödie Die Reise zur geheimnisvollen Insel mit Dwayne Johnson verfasste. Wer von ihnen nun die Regie führen wird, ist noch nicht bekannt.

Noch steht die Produktion ganz am Anfang. Demnach dürfte es sich sicherlich bald zeigen, wer im Serien-Reboot nun in die beiden Titelrollen als Detective David Michael Starsky und Richard 'Hutch' Hutchinson schlüpfen wird. Auch steht ein Serien-Starttermin noch aus.

Weiteres Serien-Reboot in Arbeit: Vin Diesels legt Miami Vice mit Crockett & Tubbs neu auf

Starsky & Hutch als Kult-Serie, Kinofilm und Spiel

Die Originalserie Starsky & Hutch mit Paul Michael Glaser und David Soul in den Hautprollen wurde mit 4 Staffeln und über 90 Folgen zwischen 1975 und 1979 auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt. Die actionreiche Krimi-Serie mit coolen Autos und flotten Sprüchen fand Ende der 1970er Jahre auch den Weg ins deutsche Fernsehen.

Im Jahr 2004 folgte der Kinofilm Starsky & Hutch von Hangover-Regisseur Todd Phillips als Hommage auf die Kult-Serie. Zeitlich ist der Film mit Ben Stiller und Owen Wilson vor der TV-Serie angesiedelt und zeigt das erstmalige Aufeinandertreffen der beiden Kumpels. Auch die beiden Serien-Stars hatten am Ende einen Cameo-Auftritt inne.

Passend zum Kinofilm erschien im gleichen Jahr ein Starsky & Hutch-Spiel für die Playstation 2, Xbox und den PC.

