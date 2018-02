Das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe des Comic-Verlages feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Und während Marvel-Chef Kevin Feige erst kürzlich viele weitere Superheldenfilme für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ankündigt und plant, hätte es auch anders kommen können.

Denn wie Buchautor Ben Fritz in dem kommenden Werk The Big Picture: The Fight for the Future of Movies berichtet (laut einem Auszug via Wall Street Journal), hatte das Filmstudio Sony Ende der 1990er Jahre die einmalige Gelegenheit, ihr eigenes MCU zu gründen - und schlug es aus.

"Niemand möchte die Marvel-Helden sehen"

Zu dem Zeitpunkt hatte sich Marvel gerade von einem Bankrott erholt und Ike Perlmutter als neuer CEO des Verlages bot dem Studio die Filmrechte für alle Marvel-Helden für eine Summe von gerade einmal 25 Mio. Dollar an.

Doch Sony wollten lediglich die Rechte an Spider-Man sichern und hatten kein Auge für Iron Man, Hulk, Thor und den übrigen Superhelden aus dem Comic-Verlag. So gaben die Verantwortlichen Marvel eine Absage und werden im Buch mit den Worten zitiert:

"Nobody gives a sh-about any of the other Marvel characters."

Oops, da ist Sony aber ein mächtiger Deal durch die Lappen gegangen. Wenige Jahre zuvor hatte sich 20th Century Fox die Rechte an den X-Men gesichert.

10 Jahre MCU-Erfolg: Sony plant eigenes Spider-Man Universum

Nach dem Erfolg der ersten Comic-Verfilmungen von X-Men und Spider-Man hat Marvel und der neue Eigentümer Disney die Verfilmung seiner Comic-Helden kurzerhand selbst in die Hand genommen und das Marvel Cinematic Universe mit der ersten Comic-Verfilmung mit Iron Man (2008) ins Leben gerufen. Zehn Jahre später blicken wir auf eine äußerst erfolgreiche Filmreihe zurück.

Marvel Studios kicks off its yearlong 10th anniversary celebration with a behind-the-scenes look at the class photo featuring 79 actors and filmmakers from across the Marvel Cinematic Universe! pic.twitter.com/ZeUsdDNKkH — Marvel Entertainment (@Marvel) February 8, 2018

Sony erkennt inzwischen das Potenzial und während die Rechte der X-Men mit dem Fox/Disney-Deal wieder an Marvel zurückfallen werden, plant Sony nun ein eigenes Filmuniversum rund um den Marvel-Helden Spider-Man aufzubauen.

Den Anfang macht der Venom-Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Weitere Marvel Comic-Verfilmungen wie Silver & Black und Vampir Morbius sollen folgen.