Vor zwei Tagen berichteten wir, dass Monster Hunter World entgegen bisheriger Vermutungen keine Open World bieten soll. Das hat uns der Producer Ryozo Tsujimoto in einem Interview auf der E3 2017 bestätigt und außerdem verraten, wie wir uns nun die Spielwelt genau vorstellen können.

Demzufolge wird die Welt von Monster Hunter World wie schon in den Vorgängern aus separaten, nummerierten Bereichen bestehen, die jedoch viel größer ausfallen. Außerdem sind sie zusammenhängend und es gibt keine Ladepausen.

Während die einzelnen Bereiche in den bisherigen Serienablegern meist an ein oder zwei Stellen verbunden waren, also einen klar definierten Ein- und Ausgang besaßen, dürfen wir in Monster Hunter World vermutlich deutlich organischere Teilbereiche erwarten.

Tsujimoto spricht hierbei von einer "seemless map", also einer nahtlosen Welt. Diese soll zudem extrem riesig ausfallen, wie unsere Kollegen von GamePro im Preview-Video verraten:

Die nummerierten Bereiche sollen vor allem als Orientierung dienen, sodass wir jederzeit wissen, in welchem Bereich der Karte wir bestimmte Monster oder Pflanzen gefunden haben. Derweil sorgt eine eingeblendete Minimap für die Übersicht in der näheren Umgebung.