NBA 2K18 im Test - Das fast perfekte Sportspiel

»Das aktuell beste Basketballspiel«, so nannten wir letztes Jahr NBA 2K17. Beim Nachfolger NBA 2K18 gehen wir noch einen Schritt weiter und vergeben den Titel »die aktuell beste Sportsimulation«. Selbst FIFA und Pro Evolution Soccer können nicht mit der nahezu perfekten Videospielumsetzung einer realen Sportart mithalten.

Wieder einmal liefert 2K eine noch bessere Spielmechanik als im Vorgänger, eine riesige Masse an spielbaren Teams und Spielmodi sowie eine erstklassige Präsentation des Basketball-Spektakels rund um die amerikanische NBA.

Doch die größten Schwächen von 2K17 wird auch der neuste Serienableger nicht los - im Gegenteil, es wird dieses Jahr sogar noch schlimmer.

Der freundliche Basketball-Pro aus der Nachbarschaft

Der in 2K16 eingeführte Karrieremodus hat sich inzwischen zum Herzstück der Sportsimulation gemausert. Wir erstellen uns einen Spieler, treten im Tutorial in einem Street-Turnier an und schon wirbt uns ein Scout für ein Probetraining bei unserem Lieblingsclub an.

Anschließend können wir uns mit unserem Pro frei in einem Mini-Hub, der sogenannten »Neighborhood«, bewegen und zwischen Training und Saisonspielen alles machen, wonach uns der Sinn steht: Klamotten shoppen, beim Friseur oder dem Tattoo Studio vorbeischauen oder mit anderen Spielern eine Runde Streetball spielen. NBA 2K18 liefert uns damit einige der Freiheiten und Möglichkeiten, die wir uns im Story-Modus von anderen Sportspielen wie FIFA 18 oder F1 2017 schon lange wünschen.

Allerdings ist die Neighborhood deutlich zu groß für die wenigen Läden, die darin zu finden sind. Der Weg von der neuen Frisur zum neuen Schuh und zurück ins Training dauert ewig. Und da wir mit den anderen Online-Spielern, die uns auf der Straße begegnen, nicht interagieren können, nervt das zu große Mini-Hub schnell.

Mancher Basketball-Purist dürfte außerdem kein Interesse daran haben, wie in einem Rollenspiel von NPC zu NPC zu latschen, um den Helden aufzuleveln und neu auszurüsten. 2K erlaubt es aber allen, die keine Lust auf Spaziergänge durch die Nachbarschaft haben, jederzeit direkt zum nächsten Spiel zu springen und trotzdem die Karriere zu genießen.

Noch mal besser als der Vorgänger

Abseits von der Karriere bietet NBA 2K18 mit Mein Team noch einen Sammelkartenmodus und mit Mein General Manager und Meine Liga etliche Möglichkeiten uns in Online- und Offline-Spielen und Turnieren auszutoben.

Dabei stehen wieder einmal alle aktuellen sowie etliche klassische und historische Teams aus der NBA zur Verfügung, sodass wir sowohl mit heutigen Top-Stars wie Steph Curry und Dirk Nowitzki als auch mit legendären Spielern wie Michael Jordan oder Kareem Abdul Jabbar auf den Court treten dürfen.