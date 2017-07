Wenn es eine Woche in diesem Sommer gibt, die Sie als Gamer nutzen sollten, um auch mal Sonne, Schwimmbad und den Rest da draußen zu sehen, dann wäre das die jetzige. Vom 3. bis zum 9. Juli herrscht auf dem PC eine ziemliche Spieleflaute. Einzig im Indie-Bereich finden sich ein paar kuriose neue Releases, die Enthusiasten einen Blick abringen könnten.

Aber immerhin: Zumindest gibt's ein paar nette DLC-Updates. Watch Dogs 2 bekommt zum Beispiel einen kostenlosen Vier-Spieler-Partymodus für Koop-Freunde. Und in der Lego World erscheint mit Classic Space ein beliebtes Set für all die Bastler, die sich in der Sandbox aktuell herumtreiben. Kostet auch nur 4 Euro und bietet dafür neue Fahrzeuge, Charaktere und Bauten.

Und ein ganz besonderes Schmankerl aus der Indie-Sparte: Es kommt ein Spiel namens Fidget Spinner. Ja, richtig, der Trend den gerade wir älteren Semester allesamt lieben und schätzen, bekommt eine eigene Videospiel-Adaption. Wenn das mal kein Pflichtkauf ist. Wir überlegen aktuell, ein eigenes Feature-Video zu machen - und sei es nur, um das Gesicht von Christian Fritz Schneider beim Fidget Spinning zu sehen.

Anbei die volle Release-Liste, die ein bisschen aussieht, als hätte ich sie mir betrunken ausgedacht, nachdem ich in einer 80er-Jahre-Ramschkiste nach alten B-Movies gewühlt habe. Aber ich beteuere: Das hat alles seine Richtigkeit. Und ich war nüchtern!

Montag, 3. Juli

To The Light (NSFW)

Escape from BioStation

Fantasy Mosaics 15: Ancient Land

OzGrind Virtual Reality Showroom

Dienstag, 4. Juli

Time Golf Squad

Insectophobia: Episode 1

RoboCritters

symeCu8e

Potentia

Liberty VR

Mittwoch, 5. Juli

Heroes of Paragon

Lego Worlds - Classic Space (DLC)

Void Wisp

Bomb Defense

Gold Rush in The Oort Cloud

Twin Roads

Donnerstag, 6. Juli

Slash It Ultimate

Baobabs Mausoleum - Ep. 1: Ovnifagos Don't Eat Flamingos

Dreamblaster

Trenches of War

Adventure Craft

Derelict Fleet

A Snake's Tale

Dreamals: Dream Quest

Pixel Pursuit

Freitag, 7. Juli

SOYF: S#!t On Your Friends

Legendary Hunter VR

Chateau Garden

Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar

Draw_Love

Horse Racing 2016

Mr Blaster

Fidget Spinner (!)

The Heart of the Earth

Little Red Lie

Eye of Odin

Happy Singh Adventures