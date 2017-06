Der japanische Konzern Nintendo verzichtet wie auch in den Jahren zuvor auf eine klassische Pressekonferenz aus Los Angeles und sendet stattdessen eine E3-Sonderfolge Nintendo Direct. Laut einer aktuellen Pressemitteillung wird diese jedoch nur 30 Minuten lang sein.

Die Vorstellung neuer Spiele und Produkte soll sich aber nicht ausschließlich auf diese kurze Zeitspanne konzentrieren. Nintendo veranstaltet auch wieder Liveshows im sogenannten »Treehouse« direkt vom Messestand aus, bei der Entwickler und Mitarbeiter neues Gameplay zu den Spielen präsentieren sollen.

Die Nintendo Spotlight: E3 2017 findet am 13. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit statt und kann wie alle großen Publisher-Events live auf unserem Twitch-Kanal twitch.tv/gamestarde oder Nintendos dafür eingerichtete E3-Webseite oder auf YouTube verfolgt werden.

Wann? Dienstag, 13. Juni

17:00 Uhr - Pre-Show mit Michael Obermeier und Christian Schneider

18:00 Uhr - Nintendo Direct (unkommentiert)

19:00 Uhr - After-Show und Analyse mit Michael Obermeier, Christian Schneider und Mirco Kämpfer

Wo?

GameStar Twitch-Kanal

YouTube (Alternativ-Link)

Spiele-Futter für die Switch

Im Zentrum der Veranstaltung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das bereits zum Switch-Launch angekündigte nächste Abenteuer des schnurrbärtigen Firmenmaskottchens stehen: Super Mario Odyssey für Nintendo Switch, in dem die rotze Mütze anfängt zu reden. Die Vorzeigetitel Arms und Splatoon 2 sind ebenfalls gesetzt - es wird sogar eigens dafür organisierte Turniere zu beiden Multiplayertiteln direkt nach der Präsentation geben.

Nintendo wird aber mit Sicherheit noch eine ganze Reihe weiterer Titel für die Hybrid-Konsole und den 3DS präsentieren. Bekannt sind bereits Bethesdas Skyrim, Dragon Quest 11, Monster Hunter XX - auch ein neues Fire Emblem für die Switch soll näher vorgestellt werden.

Gerüchte & Wünsche

Gerüchte um eine Kooperation mit den Ubisoft-Hasen wurden bereits durch einen Leak von entsprechendem Promo-Material bestätigt. In Mario + Rabbids: Kingdom Battle teilt sich die ungleiche Heldentruppe ein Action-Rollenspiel und Mario, Prinzessin Peach und Co. halten erstmals Waffen in der Hand.

Nintendo selbst redet im Vorfeld von einer »großen E3« für Nintendo-Fans. Wir tippen daher auf die Ankündigung eines »neuen« Super Smash Bros. Sehr wahrscheinlich wird Nintendo allerdings den Mario-Kart-Weg wählen und die WiiU- & 3DS-Versionen des Kampfspiels inklusive aller DLC-Pakete und einiger neuer Charaktere vereint als »Deluxe«-Edition für die Switch präsentieren.

Gerüchte zu einem Pokémon Stars für die Switch sind bisher sehr unglaubwürdig, wie auch die Kollegen von GamePro berichten. Wenn wir uns etwas wünschen dürfen, dann wären das ein neues Metroid (Prime), ein rasantes F-Zero (warum fragt Nintendo nicht einfach die deutschen Entwickler des famosen Fast RXM?) oder auch ein neues Advance Wars.

SNES Classic Mini und Online-Service

Der überraschend früh eingeleitete Produktionsstop der NES Classic Mini könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass Nintendo bereits die Kapazitäten nutzt, um auf der E3 die SNES Classic Mini zu zeigen - und im gleichen Atemzug vielleicht den Verkaufstart anzukündigen. Auch erwarten wir uns weitere Details zu Nintendos Online-Angebot, bei dem monatlich »neue« Retro-Spiele in einen während der Abo-Laufzeit kostenlosen spielbaren Katalog hinzugefügt werden sollen. Unklar ist bisher, ob und wie das Angebot mit der Virtual Console in Verbindung steht.

Nicht nur zweite Geige: 3DS

Obwohl Nintendo Switch eine mobile Konsole ist, scheint Nintendo den 3DS noch nicht aufs Abstellgleis stellen zu wollen. Schon vor der E3 wurden in einer Reihe von Ankündigungen weitere exklusive Spiele für das Handheld angekündigt. Zu den jüngst vorgestellten Spielen Pokémon Ultra Sonne und Hey! Pikmin gibt es sicherlich auch auf der E3 ausführliches Gameplay zu sehen.

Die wichtigsten Spiele