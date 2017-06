Nintendo - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos von der E3-Konferenz

Das war kompakt: In 25 Minuten war Nintendo mit seiner Spotlight-Show fertig. Aber keine Sorge: Es wurden jede Menge kommende Spiele gezeigt, nur eben in kurze Trailer komprimiert und unter Ausblendung der meisten Third-Party-Spiele wie FIFA Switch. Selbst eigene Spiele wie ein Remake von Metroid Prime 2 für den 3DS fanden keinen Platz.

Sei's drum: Hier die Spiele der Nintendo-Pressekonferenz:

Xenoblade Chronicles 2

Die Anzahl an gezeigten JPRGs im Rahmen aller E3-Pressekonferenzen: 1. Xenoblade Chronicles 2 hält für Japan die Fahne oben und erscheint für Nintendo Switch im Jahr 2017, verspricht Nintendo.

Super Mario Odyssey

Der Rausschmeißer war Nintendos großes Spiel für den Herbst 2017, Super Mario Odyssey. Der Clash der Mario-Szenarien (mit Dino) soll am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch erscheinen und bringt Amiibos mit.

Pokémon RPG für Switch

Schluss mit 3DS- und Mobile-Ablegern: Die Pokémon Company arbeitet an einem richtigen, großen Pokémon-Rollenspiel für die Nintendo Switch. Problem: Die Entwicklung wurde gerade erst begonnen. Da braucht man auch nicht mehr auf einen Release im Jahr 2018 hoffen.

Metroid Prime 4 für Switch

Ebenfalls wie Pokémon nur erwähnt und nicht gezeigt: Samus Aran kehrt endlich zurück, Metroid Prime 4 ist in Entwicklung. Aber auch hier sollte man die Erwartungen bezüglich des Release-Zeitraums eher zügeln.

Fire Emblem Warriors für Switch, New 3DS, New 2DS XL

Im Rahmen der E3-Show hieß es Switch, Switch, Switch. Da dürfte es Fans aller Nintendo-Plattformen freuen, dass Fire Emblem Warriors für Switch, News 3DS und New 2DS XL erscheinen wird.

Kirby und Yoshi für Switch

Kirby und Yoshi vorerst ohne Untertitel, dafür mit einem Release im Jahr 2018 für die Nintendo Switch. Nintendo hat beide Plattformer mit Trailern präsentiert.

Zelda: Breath of the Wild für Wii U und Switch

Neue DLC-Inhalte sind bald für Fans von Zelda: Breath of the Wild verfügbar. 4 Amiibos wurden angekündigt, außerdem sind die Master-Trials ab dem 30. Juni verfügbar. Der zweite DLC The Champions' Ballad wurde per Trailer angeteasert.

Skyrim für Nintendo Switch

Skyrim erscheint nicht nur als VR-Version, sondern auch für Nintendo Switch. Gezeigt wurde das exklusive Loot der Switch-Version, das selbstverständlich aus Zelda stammt.

Rocket League für Switch

Der Sport-Indiehit Rocket League erscheint für die Nintendo Switch. Toll: Crossplay mit PC- und Xbox-Spielern wurd unterstützt. PlayStation-Spieler bleiben unter sich, weil Sony grundsätzlich kein Crossplay mit Konkurrenten will.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Die Ubisoft-Nintendo-Kollaboration Mario + Rabbids: Kingdom Battle wurde nochmal von Yves Guillemot vorgestellt, auch wenn die Ankündigung im Rahmen der Ubisoft-Konferenz stattfand.