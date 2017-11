Nvidia Titan X Collector’s Edition - Nvidia kündigt neue Grafikkarte an

Eben erst hat Nvidia die neue Geforce GTX 1070 Ti vorgestellt, da steht schon die nächste und vermutlich wohl schnellste aktuelle Grafikkarte in den Startlöchern. In einem Video mit dem Titel »It's coming« fliegt eine Grafikkarte wie ein Raumschiff an einer Kamera vorbei und dabei ist auch ganz kurz die Bezeichnung Titan X Collector's Edition zu sehen. Mehr Informationen liefert das Video leider nicht und der Beschreibungstext bei YouTube besteht ebenfalls aus dem nicht sehr aussagekräftigen Text »...???...«.

Unser Test der neuen Geforce GTX 1070 Ti

Was ist die Titan X Collector's Edition?

Kein Zweifel besteht aber daran, dass es sich um einen echten Hinweis handelt, denn der kurze Clip wurde auf dem offiziellen Nvidia-Geforce-Kanal bei YouTube veröffentlicht.

Natürlich wird nun spekuliert, worum es sich bei der Nvidia Titan X Collector's Edition handeln könnte, denn die aktuelle Serie mit Pascal-Grafikchips ist mehr oder weniger ausgereizt, auch wenn Nvidia natürlich noch ein Modell mit komplettem GP100 und vielleicht höheren Taktraten und mehr Speicher präsentieren könnte. Die Bezeichnung Collector's Edition deutet auch schon darauf hin, dass es sich wohl um eine Grafikkarte mit recht kleinem Zielpublikum und recht hohen Preis handeln dürfte.

Volta ist eher unwahrscheinlich

Es gibt aber auch andere Spekulationen, die darauf hoffen, dass Nvidia mit der Titan X Collector's Edition keine weitere Pascal-Grafikkarte vorstellen wird, sondern die erste Desktop-Grafikkarte mit einem neuen Volta-Grafikchip.

Das erscheint aber laut den aktuellen Informationen recht unwahrscheinlich, da Nvidia-CEO Pascal erst vor einigen Wochen als »unschlagbar« für die absehbare Zeit und das Weihnachtsgeschäft bezeichnet hatte. Zynischere Kommentare im Web gehen daher davon aus, dass Nvidia nur ein neues Pascal-Modell mit besserem Kühler präsentieren wird, um die bald nicht mehr aktuellen Grafikarchitektur noch einmal zu »melken«.