Overwatch - Blizzard-Jobangebot deutet neues Overwatch-Projekt an

Blizzard arbeitet offenbar an einem neuen Projekt rund um den Helden-Shooter Overwatch. Dies lässt zumindest ein kürzlich gelistetes Stellenangebot des Publishers vermuten, in dem ein Praktikum für Kunststudenten für die Mitarbeit an einem unangekündigten Projekt angeboten wird.

Zu den Voraussetzungen für Bewerber wird unter anderem auch »Wissen und Verständnis des Overwatch-Universums« genannt. Damit dürfte klar sein, dass uns für den Helden-Shooter früher oder später eine Neuankündigung erwartet. Für die Arbeit an anderen Blizzard-Spielen wie Starcraft oder Diablo braucht man wohl kaum Wissen aus dem Overwatch-Universum.

Ebenfalls interessant: Bei der Stellenbeschreibung handelte es sich gezielt um ein »neues Projekt«. Anzeigen für freie Stellen beim Overwatch-Team werden dagegen in der Regel als solche gekennzeichnet. Hier wird also kein neuer Designer für neue Overwatch-Skins gesucht, es geht tatsächlich um ein neues Spiel im Overwatch-Universum.

Ankündigung auf der BlizzCon?

Allerdings hat Blizzard das Jobangebot inzwischen geändert. Aktuell findet sich keine ausdrückliche Erwähnung von Overwatch mehr in der Stellenanzeige. Womöglich wollte der Publisher damit auf die ersten Meldungen reagieren und unnötigen Spekulationen den Wind aus den Segeln nehmen. Oder es ist ein Hinweis darauf, dass das neue Projekt allergrößter Geheimhaltung unterliegt und die Ausschreibung mehr verraten hatte, als sie sollte. Durch die Änderung wird aber erneut deutlich, dass es sich definitiv um ein neues Spiel und nicht um neue Overwatch-Inhalte handelt.

Genauere Informationen, worum es sich bei dem unangekündigten Projekt handeln könnte, gibt es zurzeit noch nicht. Allerdings findet Anfang November die BlizzCon statt und ihre hauseigene Messe wäre doch eine wunderbare Plattform für Blizzard, um allen Overwatch-Fans mehr als "nur" einen neuen Helden anzukündigen.

Seit dem 10. Oktober könnt ihr in Overwatch außerdem am Halloween-Event teilnehmen und bis zum 1. November gegen Zombie-Horden kämpfen, um euch haufenweise Halloween-Skins für eure Lieblings-Helden freizuspielen.