Papers, Please - Ausnahme-Adventure bekommt Kurzfilmumsetzung

Mit seinem »Dokumenten-Prüfungs-Thriller« Papers, Please hat das Indie-Studio 3909 Spielern die unangenehme Frage gestellt, wie tief ein Mensch zum Überleben sinken würde - und gleichzeitig einen bizarren Spaß an Bürokratie geweckt.

Und diese Geschichte um Diktatur, Bürokratie und Armut wird aktuell als Kurzfilm umgesetzt. Das hat der Lead-Designer des Spiels, Lucas Pope, nun per Twitter bestätigt und gleich erste Fotos vom Set mitgeliefert:

Production shots from an upcoming Papers Please short film by Nikita and Liliya Ordynskiy. Really looking forward to this. pic.twitter.com/e1d3qwaHrq