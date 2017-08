Path of Exile - Dank Update 3.0 höchste Spielerzahl in vier Jahren

Das groß angekündigte Update 3.0 mit dem Namen »The Fall of Oriath« für das Action-Rollenspiel Path of Exile zeigt Wirkung. Laut der Seite Steamcharts wurde direkt nach dem Release die größte Ansammlung von gleichzeitigen Spielern im Action-Rollenspiel seit vier Jahren gesichtet. Der aktuelle Höchstand (»Peak Players«) beläuft sich auf 98.110 Spieler.

Wohlgemerkt misst die Seite nur die über Steam eingeloggten Spieler. Die tatsächliche Zahl dürfte noch etwas höher liegen, da sich PoE auch über die offizielle Webseite ohne Steam-Verknüpfung herunterladen lässt.

Der kostenlose DLC erweitert das Areal von Path of Exile um sechs neue Gebiete. Außerdem verschwinden die alten Schwierigkeitsgrade »Cruel« und »Merciless«. Bislang mussten Spieler die Handlung von Path of Exile ähnlich wie im Genrekollegen Diablo 2 dreimal hintereinander in stetig steigenden Schwierigkeitsgraden durchspielen, um das Endgame zu erreichen. Dies ist nun nicht mehr nötig, stattdessen kämpfen wir uns einfach einmal durch alle nun insgesamt zehn Akte.

Die vollständigen Patch Notes für das Update 3.0 »The Fall of Oriath« finden Sie auf der offiziellen Webseite von Path of Exile.