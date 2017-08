Path of Exile - Umfangreiches Update 3.0 »The Fall of Oriath« ist da

Ab sofort steht das umfangreiche Update 3.0 mit dem Namen »The Fall of Oriath« für das Action-Rollenspiel Path of Exile zum Download bereit.

The Fall of Oriath erweitert die vier Story-Akte von Path of Exile um ganze sechs neue. Im gleichen Atemzug verschwinden die alten Schwierigkeitsgrade "Cruel" und "Merciless". Bislang mussten wir die Handlung von Path of Exile ähnlich wie in Diablo 2 dreimal hintereinander in stetig steigenden Schwierigkeitsgraden durchspielen, um das Endgame zu erreichen. Jetzt kämpfen wir uns einfach einmal durch alle zehn Akte.

Ebenfalls neu dabei ist das Pantheon-System. Während die (unterschiedlich mächtigen) Götter in Wraeclast Amok laufen, können wir sie besiegen und Teile ihrer Macht in uns aufnehmen. Diese neuen Fähigkeiten dürfen wir im neuen Pantheon-Menü ausrüsten und zwischen den Kämpfen jederzeit austauschen.

Die vollständigen Patch Notes für das Update 3.0 »The Fall of Oriath« finden Sie auf der offiziellen Webseite von Path of Exile.

