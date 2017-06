Playerunknown's Battlegrounds - Entwickler beschwichtig: Konsolenversion von anderem Team

Dass Playerunknown's Battlegrounds irgendwann auch für Konsolensysteme veröffentlicht wird, hatten die Entwickler bereits vor einiger Zeit durchblicken lassen. Auf der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 2017 gab es nun noch einmal Klarheit: Der auf dem PC so erfolgreiche Battle-Royale-Shooter erscheint Ende 2017 über das Game-Preview-Programm für die Xbox One - und zwar (Launch-)exklusiv. Für 2018 ist der Release der finalen Version geplant.

Besitzer einer PlayStation 4 bleiben außen vor. Unklar ist bisher, ob es sich lediglich um eine zeitexklusive Vereinbarung handelt, oder ob das ursprünglich auch für die Sony-Konsole angekündigte Spiel tatsächlich nur für die Xbox-One-Gerätefamilie erscheinen wird. Möglicherweise gibt es auf der kommenden Sony-Pressekonferenz Aufklärung.

Auf der im Rahmen der Veranstaltung detailliert vorgestellten Xbox One X (ehemals Xbox One Scorpio) wird Playerunknown's Battlegrounds in 4k-Auflösung und mit HDR-Support (High Dynamic Range Image) laufen. Auf die konkreten Unterschiede zwischen PC- und Konsolenversion ging man nicht weiter ein.

Separates Team übernimmt Konsolen-Portierung

Spieler der PC-Version, die sich um die Weiterentwicklung des Spiels auf ihrer Plattform sorgen, können übrigens aufatmen: Wie die Lead-Community-Managerin des Entwicklers Bluhole Studio kurz nach der Microsoft-Pressekonferenz auf dem offiziellen Discord-Server zum Spiel verraten hat, wird die Portierung von einem separaten Team entwickelt.

Es werden also keine Ressourcen von der PC-Entwicklung abgezogen. Man werde sicher nicht weniger Zeit dafür aufwenden, die PC-Version von Playerunknown's Battlegrounds weiter zu optimieren, heißt es.

