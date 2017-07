Vor einigen Wochen bekamen Fans von Playerunknown's Battleground erste Bilder von einer der neuen Maps zu sehen, an denen das Entwicklerteam gerade arbeitet. Im Interview mit Eurogamer dämpft Chef-Designer Brendan Greene nun allerdings die Erwartungen. Bis wir auf der Wüstenkarte spielen dürfen, werden noch »viele Monate« vergehen. Für die Entwicklung der ersten Map habe man sechs bis neun Monate benötigt, bis sie spielbar war.

Die Screenshots stammen aus einer sogenannten »schönen Ecke« der Karte, die extra ausgestaltet wurde, um dem Team und den Art-Designern einen Eindruck vom Look und der Stimmung zu geben, die später auf der ganzen Map herrschen sollen.

"What people saw in that is what is called "a beautiful corner", an area of the map made to show the art director the overall feel the team want to give the map. [...] We're going to explain these maps are still in early development and we're still working on two at the moment. We're trying to pick one to focus on. But it's still going to take us many months to get it out. I mean maps are not an easy thing to do, the last map took us about six to nine months to get to a really playable state."