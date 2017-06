Rund um die Air Drops entwickeln sich in Playerunknown's Battlegrounds immer wieder erbitterte Gefechte. Kein Wunder, schließlich stecken in den Kisten einige der seltensten und besten Waffen und Items des Spiels. Aber wie lukrativ sind die Versorgungspakete wirklich? Im Selbstversuch hat der Reddit-User Redwood-Lynx versucht, genau das herauszufinden.

Für seine Analyse hat der Spieler 100 Air Drops geöffnet und notiert, wie oft bestimmte Waffen und Gegenstände darin vertreten waren. Anhand seiner Tabelle lässt sich nun zumindest grob ablesen, wie wahrscheinlich es ist, eine bestimmte Knarre oder ein Item in den Kisten zu finden.

PUBG: Diese Waffen und Items stecken in den Air Drops

Einzigartige Waffen (ausschließlich in Air Drops zu finden):

1. M249: 24/100

2. M24: 18/100

3. AWM: 13/100

4. Tommy Gun: 15/100

Normale Waffen:

1. Kar98k: 14/100

2. VSS: 15/100

3. SKS: 1/100

Einzigartige Ausrüstung:

1. Ghillie Suit: 16/100

2. Adrenaline Shot: 20/100

3. 15X Scope: 6/100

Normale Ausrüstung:

1. Level 3 Backpack: 21/100

2. Level 3 Military Vest: 22/100

3. Level 3 Helmet: 15/100

4. Medkit: 17/100

5. First Aid Kit: 5/100

6. 8X Scope: 45/100

7. Painkillers: 3/100

8. Extended Quickdraw Mag (AR): 6/100

9. Extended Quickdraw Mag (Sniper): 5/100

10. Vertical Grip: 9/100

11. Tactical Stock: 11/100

12. Compensator (Sniper): 3/100

13. Compensator (AR): 7/100

14. Cheekpad: 2/100

Es ist jedoch anzumerken, dass die Möglichkeit besteht, dass ein Gegenstand mit sehr geringer Drop-Wahrscheinlichkeit nicht in der Liste aufgeführt ist (zum Beispiel der Assault Rifle Flash Hider). Um seine Ergebnisse zu präzisieren, will Redwood-Lynx sein Experiment fortsetzen.

Mehr Tipps und Tricks rund um Air Drops in PUBG

Ganz nebenbei hat der PUBG-Forscher noch einige weitere interessante Erkenntnisse über die Air Drops gewonnen.

1. Das Frachtflugzeug setzt die Kiste immer im sicheren Zirkel ab.

2. Die Zeit, die eine Kiste bis zur Landung braucht, ist zufällig und nicht festgelegt.

3. Die Zeitpunkte der Drops sind ebenfalls zufällig, jedoch folgen sie bestimmten Regeln. Normalerweise erfolgt ein Air Drop in jeder Phase, in der sich der Kreis ändert. Also einmal während des Countdowns, dann während sich der Kreis verkleinert und so weiter.

4. Eine Kiste enthält zufällig ausgewählten Loot aus der oben stehenden Liste, jedoch immer eine Waffe mit der dazugehörigen Munition sowie zwischen null und vier Ausrüstungsteile.

5. Zuerst an der Kiste zu sein, ist extrem wichtig. Wenn Sie nicht sicher sind, zuerst dort zu sein, sollten Sie den Drop besser ignorieren.

6. Der erste Air Drop eines Matches zieht besonders in Team-Spielen generell am wenigsten Spieler an. Daher ist es eine gute Idee, sich dieses Versorgungspaket zu sichern.

Falls Sie mal keine Chance haben, einen Air Drop zu ergattern, finden Sie auf dieser Loot-Map sechs Gebiete mit starken Waffen und guter Ausrüstung.

Quelle: Reddit