Playerunknown's Battlegrounds - Vier Millionen Verkäufe in nur drei Monaten

Die Entwickler von Bluehole Studio haben allen Grund zum Feiern: Ihr Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds hat jetzt einen neuen Meilenstein erreicht.

Wie das Team via Twitter bekannt gegeben hat, wurden von Playerunknown's Battlegrounds mittlerweile mehr als vier Millionen Exemplare verkauft. Das ist schon für sich gesehen eine durchaus beeindruckende Zahl. Bedenkt man, dass der Shooter erst vor drei Monaten als Early-Access-Version gestartet ist, macht es die ganze Angelegenheit noch etwas interessanter.

3 months... 4 million copies of @PUBATTLEGROUNDS sold... Thank you all again for your continuing support <3