Das phänomenal erfolgreiche Battle Royale PUBG versetzt die Spieler seit seinem Erscheinen in Steams Early-Access-Programm in Jubelstürme. Die nervenaufreibenden Schlachten im Last-Man-Standing-Stil bringen zu Hochzeiten über 2,7 Millionen Spieler gleichzeitig vor die Flachbildschirme. Am 21. Dezember ist die Vollversion erschienen. Unser Review-Autor Robin sieht den nicht fertig polierten Zustand von Battlegrounds kritisch, und das schlägt sich in seiner Beurteilung nieder. Er gibt PUBG eine Wertung von 77:

"Es ist schwierig, das Phänomen Playerunknown's Battlegrounds zu bewerten. Auf der einen Seite steht ein Spiel, das den Battle-Royale-Shooter einer breiten Masse zugänglich gemacht hat, das Steam selbst in seiner Early-Access-Phase dominierte, das von so manchem als Highlight des Jahres angesehen wird. [...] Und dann gibt es die andere Seite, auf der zwar ein gutes, aber insgesamt noch nicht ausgereiftes Spiel steht. Battlegrounds fühlt sich an manchen Stellen einfach nicht fertig an und hätte meiner Meinung nach auch noch einige Zeit länger im Early-Access verbringen können."

Michael hat die Xbox One Preview-Version für GamePro getestet und kommt auf eine Wertung von 58. Insgesamt nahm er aufgrund schwerer technischer Mängel eine Abwertung von ganzen 20 Punkten vor.

"PUBG hat auch auf Konsole das Zeug zum Meisterwerk. Die Technik der Preview-Version hinkt aber noch gewaltig hinterher."

Und was sagt der Rest der Welt zur PC-Version von Playerunknown's Battlegrounds? Auf Metacritic zeigt eine Durchschnitts-Punktzahl von 87 klar Richtung Spitze. Polygon packt sogar eine ideelle Ausnahmewertung von 100 aus. Unser Wertungsspiegel zeigt euch, wie Playerunknown's Battlegrounds in anderen deutschen und internationalen Tests abschneidet.

Die internationale Presse zu Playerunknown's Battlegrounds

Erste Steam-Reviews nach 1.0 nur ausgeglichen

Auf Steam fallen die ersten Bewertungen von Spielern gemischt aus. Das war in der Early-Access-Phase ebenfalls so, wo jedoch besonders zu Beginn noch die positiven Stimmen überwogen. Seit Release am 21. Dezember, wurde bei negativen Reviews besonders häufig die schwächelnde Server-Performance kritisiert. Berichte sprechen über Lags, Rubberbanding und falsches Trefferfeedback.

Unsere Hardware-Abteilung hat die Technik von PUBG eingehend auf Herz und Nieren geprüft und stellte fest, dass die sich Performance mit Release der Version 1.0 deutlich gebessert hat. Den ganzen Artikel zum PUBG-Benchmark findet ihr hier.