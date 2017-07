Pokémon Go - Europa-Events nach Fanfest-Desaster verschoben

Ursprünglich hatte der Entwickler Niantic für den August dieses Jahres einige Safari Zone Events von Pokémon Go in verschiedenen europäischen Städten geplant. Doch darauf werden wir wohl noch etwas länger warten müssen.

Wie Niantic vor kurzem auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben hat, werden die Events in Kopenhagen und Prag (5. August 2017) sowie in Stockholm und Amsterdam (12. August 2017) verschoben. Der Entwickler will zunächst sicherstellen, den Teilnehmern das »bestmögliche Spielerlebnis« bieten zu können. Daher sollen die Events erst zu noch nicht näher bekannten Terminen im Herbst dieses Jahres stattfinden.

Folgen des Fanfest-Desasters?

Offiziell ist zwar nichts davon zu lesen. Doch wir gehen stark davon aus, dass die Verschiebung mit dem großen Desaster beim Live-Festival in Chicago im Zusammenhang steht. Damals sorgten teilweise erhebliche technische Probleme dazu, dass sich viele Besucher nicht mit ihrer Pokémon-Go-App verbinden konnten. Zwar folgte kurze Zeit später eine offizielle Entschuldigung samt Erklärung seitens Niantic - ein Kratzer im Ruf des Entwicklers war jedoch bereits entstanden.

Zum Ausgleich für die Verschiebung verspricht Niantic, dass Pokémon, die Sie ansonsten nur sehr selten in Europa sehen können, demnächst für kürze Zeit in verschiedenen europäischen Städten auftauchen werden.

Pokémon GO - Die skurrilsten Pokémon-Fundorte ansehen