Psychonauts - Aktuell geschenkt im Humble Store

Tim Schafer war in den Neunzigern einer der Köpfe, die LucasArts-Klassiker wie The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle oder Full Throttle entwickelt haben. Mit Psychonauts wandte sich Schafer zur Abwechslung von den Grafikadventures ab und einem neuen Genre zu - dem Jump'n Run.

Der Spieler schlüpft darin in die Rolle von Razputin, kurz Raz, einem kleinen Jungen, der seine Zirkusfamilie verlässt, um ein Psychonaut zu werden. Dabei handelt es sich um eine Art Gedanken-Krieger, die in die Köpfe anderer Personen eindringen können und Psychokinese und Hellsehen beherrschen. Nach und nach verbessert Raz diese Fähigkeiten, während er verschiedene Rätsel löst, die mit der Zeit immer kniffliger werden.

Psychonauts verbindet Jump'n-Run-Elemente mit einer kreativen Story und typischem LucasArts-Humor. Wer das Spiel ausprobieren möchte, sollte schnell im Humble Store zuschlagen. Dort ist Psychonauts noch für einige Stunden kostenlos zu haben.

