PUBG - Entwicklung verzögert sich aufgrund des Kampfs gegen Cheater

Playerunknown's Battlegrounds hat ein gewichtiges Problem mit Cheatern. Je beliebter das Spiel wurde, desto mehr Cheater machten sich in dem Battle-Royale-Titel breit. Besonders viele Schummler kommen aus China. Das Anti-Cheat-Unternehmen BattleEye, welches seinen Service als die »Königslösung« gegen Cheater bewirbt, behauptet, dass es alleine im Januar über 1,044 Millionen Spieler aus PUBG verbannt hat.

We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.