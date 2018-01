PUBG - Livestream von IGN zeigt aktuelles Problem mit Cheatern deutlich

Nicht ganz taufrisch ist die Information, dass Playerunknown's Battlegrounds ein Cheater-Problem hat. Im Livestream von IGN wird das Problem aber erneut offenkundig, als ein Cheater die Spieler mit einer Shotgun aus gut 100 Metern Entfernung durch eine Wand hindurch trifft. Zuvor teleportierte sich der Cheater einfach aus dem Schussfeld, nachdem er einen Kopfschuss kassiert hatte. Fälle wie dieser zeigen, wie machtvoll Cheats in PUBG sein können.

Der Youtuber BattleNonSense vermutet indes eine rein clientseitige Treffererkennung für das Vorhandensein solcher Cheats. Mit einem Server-Check wären solche Cheats eher nicht denkbar.

Während auch andere moderne Shooter wie Overwatch und PlanetSide 2 auf Client-seitige Treffererkennung setzen, muss doch zur Validierung der Treffer immer eine serverseitige Bestätigung erfolgen. So wird zum einen die Haupt-Arbeitsleistung vom Client-PC erledigt, zum anderen aber die Sicherheit durch eine zusätzliche Überprüfung vom Server gewährleistet.

So seems like PUBG's hitreg is fully client side, with (next to) no server side checks.

Otherwise long distance kills with shotguns that go through buildings would hardly be possible?https://t.co/6Cw9n58CW8