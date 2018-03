Ob da wohl jemand kalte Füße bekommen hat und der Konkurrenz nicht das Feld überlassen wollte? Nach dem großen Erfolg von Fortnite Mobile zieht PUBG nach und veröffentlicht nach ersten Beta-Tests jetzt die komplette Handy-Version weltweit für iOS und Android.

Achtung: Um das Spiel im App Store zu finden, müsst ihr tatsächlich "PUBG Mobile" suchen, bei "PUBG" allein kann es euch passieren, dass die Suchfunktion das Spiel nicht findet.

Port der PC-Fassung

PUBG Mobile entsteht in Zusammenarbeit mit Tencent. Die haben bereits sehr erfolgreich PUBG für den kleinen Bildschirm in China veröffentlicht. Bis auf eine deutlich heruntergeschraubte Auflösung ist die mobile Fassung eine vollständige Portierung der PC-Version. Auch hier kämpfen insgesamt 100 Spieler gegeneinander, sammeln Waffen ein, fahren durch die weitläufige Karte und wollen am Ende das Chicken Dinner.

Einige Zusätze gibt jedoch trotzdem. Gegenstände werden automatisch aufgehoben, eine Zielhilfe erleichtert die Schussgefechte und die Benutzeroberfläche wurde natürlich überarbeitet. Die Mindestvoraussetzung sehen folgendermaßen aus:

iOS

iOS 9

mindestens ein iPhone 5S, empfohlen wird ein iPhone 6

Android

Android-Gerät mit 5.1.1 Lollipop

mindestens zwei Gigabyte Arbeitsspeicher.

Im Gegensatz zu Fortnite wird es jedoch erstmal kein Crossplay mit den großen PC- oder Konsolen-Brüdern geben. Der Download von PUBG Mobile umfasst rund 700 Megabyte und ist völlig kostenfrei.