PUBG - Neues Scharfschützengewehr im nächsten Monats-Patch

Mit ein wenig Verzögerung erscheint das eigentlich für Juli geplante vierte Monats-Update für Playerunknown's Battlegrounds in der ersten August-Woche. Erfahrungsgemäß gehen die Server dazu am Morgen des kommenden Donnerstags, den 3. August 2017 für kurze Zeit vom Netz.

Was darin enthalten sein wird, haben die Entwickler bereits in Teilen angedeutet: Eine First-Person-Server-Optionen ohne Fadenkreuz für Solo- und Duo-Matches, ein Field-Of-View-Slider zur Anpassung des Sichtfeldes und ein neues Gewehr.

Um welches Gewehr es sich dabei handelt, wurde nun auf dem offiziellen Twitter-Kanal zum Battle-Royale-Shooter verraten: Das Mk14 EBR.

Today we are excited to reveal the new rifle being added to @PUBATTLEGROUNDS in our monthly update next week... the 7.62mm Mk14 EBR! pic.twitter.com/F9F6p0yb5T