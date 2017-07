PUBG - Hotfix behebt fehlerhaftes Schießen über Kimme und Korn

Wer sich jüngst in Playerunknown's Battlegrounds durch die Landschaft bewegte, wird über einen merkwürdigen Fehler gestolpert sein: Der Charakter begibt sich nach einem langsamen Gang halb in die Hocke, nach einer Sekunde hockt er sich vollständig hin. Klingt nach einer Kleinigkeit, sorgt aber für Schwierigkeiten: Die halbe Hock-Animation lässt die eigene Rübe ungewollt hinter Deckungen hervorlugen und das Zielen über Kimme und Korn in der Bewegung verreißt unkontrollierbar. Präzises Arbeiten wurde so zur Unmöglichkeit.

Dieser Fehler hatte sich offenbar mit dem aktuellsten Patch ins Spiel eingeschlichen. Via Reddit diskutierten PUBG-Spieler und versuchen, das Phänomen zu verstehen. Allerdings reagiert der Entwickler prompt und spielt einen Hotfix auf, der das Aiming-Problem beheben soll:

We’ve pushed a hotfix to Steam to resolve the aiming issues introduced in this weeks update. We are still investigating the server problems.