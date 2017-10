Wer bisher in Playerunknown's Battlegrounds von Cheatern verschont geblieben ist, kann sich beim eifrigen Anticheat-Programm BattlEye bedanken. Zwischen 6.000 und 13.000 Cheater werden tagtäglich von der Software-Lösung gebannt, teilte der offizielle Twitter-Account des Dienstes mit.

Am letzten Freitag waren es sogar fast 20.000 Schummler. Die große Mehrheit kommt laut BattlEye aus China. Insgesamt hat der Service 322.000 Spieler den weiteren Zugang zu PUBG aufgrund von Cheats verwehrt.

We are currently banning at a rate of 6K-13K per day, nearly 20K within the last 24 hours alone. The vast majority is from China.