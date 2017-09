PUBG - Über 150.000 Cheater bereits gebannt

Wo viele Spieler sind, sind auch die schwarzen Schafe nicht weit: Das extrem populäre Playerunknown's Battlegrounds wird wie jeder andere große Titel von Cheatern heimgesucht. Seit Release habe man bereits satte 150.000 Betrüger gebannt, so der Entwicklungschef Brendan Greene via Twitter.

.@TheBattlEye has now banned over 150,000 cheaters from @PUBATTLEGROUNDS, with more than 8,000 banned in the last 24 hours alone! GG WP