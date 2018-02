Red Dead Redemption 2 - Es gibt endlich ein Release-Datum!

Nach langem Warten kennen wir nun endlich den Release-Termin von Red Dead Redemption 2. Das Spiel erscheint am 26. Oktober 2018, angekündigt wurde es bisher allerdings nur für PS4 und Xbox One. Ein Erscheinungsdatum für den PC fehlt noch. Mit dieser Ankündigung des Release Dates dürfte Rockstar im Herbstgeschäft einen der größten, wenn nicht sogar das größte Eisen im Feuer haben, um die Leute für Dutzende Stunden in die eigene Open World zu entführen.

Rockstar entschuldigt sich dafür, dass Red Dead Redemption 2 später als erwartet in die Läden bringen. Man habe sich dazu entschieden, um dem Spiel den notwendigen Feinschliff verpassen zu können, damit der Trip in den Wilden Westen beispielsweise nicht von nervigen Bugs geplagt wird. In den kommenden Wochen soll es außerdem neue Infos zum Spiel geben - ergänzend zu den bisher veröffentlichten Trailern.

In der offiziellen Ankündigung findet ihr außerdem einige neue Screenshots aus dem Spiel, die sich wirklich sehen lassen können. Wir führen sie hier für euch auf:

Obwohl Rockstar sich mit Neuigkeiten zurückhält, wissen wir bereits diverse Details zum Spiel: Beispielsweise schlüpft man in die Rolle von Arthur Morgan, der gemeinsam mit seiner Bande als Outlaw durch den Wilden Westen reitet - und plündert, was das Zeug hält.

Anders als der eher wortkarge Anti-Held John Marston aus dem ersten Teil wirkt Morgan wie ein selbstbewusster Maulheld. Vielleicht hat man sich hier ja ein bisschen von Trevor aus Grand Theft Auto 5 inspirieren lassen. Die Story findet vor den Ereignissen des Vorgängers statt - wir können also auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten hoffen.

Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserem Übersichtsartikel zum zweiten Trailer von Red Dead Redemption 2.