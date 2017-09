Red Dead Redemption 2 - Was passiert am 28. September?

Rockstar twittert eine kryptische Nachricht: Am 28. September soll um 17 Uhr eine Ankündigung erfolgen (im Tweet wird 11 AM ET als Zeit angegeben, umgerechnet in unsere Zeitzone landet man bei 5 Uhr nachmittags). Worum es sich dabei handeln wird, bleibt natürlich unklar. Danke, Rockstar.

Man kann aber natürlich ein bisschen spekulieren. Die rote Hintergrundfarbe signalisiert klar, dass es sich bei der Neuigkeit um Red Dead Redemption 2 drehen wird. Nach der ursprünglichen Teaser-Ankündigung des Wild-West-Spiels warten wir auf einen ersten umfangreichen Gameplay-Trailer. Legt man denselben Maßstab wie bei GTA 5 an, könnte ein derartiger Trailer durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

Alternativ könnte Rockstar natürlich auch mit der Tradition brechen und uns prompt eine PC-Version ankündigen. Oder ganz generell ein konkretes Release-Datum. Oder sie veröffentlichen das Spiel einfach jetzt schon - das wäre definitiv eine Überraschung, wenn auch extrem unwahrscheinlich. Wir halten euch natürlich nächste Woche auf dem Laufenden.