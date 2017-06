Sale-Tipp das Tages - Das beste Spiel für den Feierabend

Wenn ich meinen geschundenen Körper nach Feierabend heim schleppe, brauche ich zwei Dinge, Essen und Entspannung. Nach acht Stunden Texte schreiben, Videos produzieren und dem Gelaber der Kollegen lauschen, sieht mein Gehirn aus, als hätte man es dem Total Blender verfüttert.

Meistens zocke ich deshalb abends Multiplayer-Games. Die fordern zwar Aufmerksamkeit und Konzentration, doch die zündende Idee, wie ich in Battlefield 1 einen feindlichen Panzer knacke, liefert mir mein Denkapparat auch, wenn er nur auf Sparflamme läuft.

Doch dann kam Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Ausgerechnet ein anspruchsvolles Schleichspiel ist zu meinem Lieblingsspiel für den Feierabend geworden. Dabei komme ich dort ohne Hirnschmalz nicht mal an der ersten Wache vorbei. Was macht den Taktik-Hit des Münchner Studios Mimimi Productions so perfekt zum Abschalten?

Mit Zeit und Zen

Für mich das wichtigste: Das Spiel lässt mir Zeit zu knobeln. Während ich im Stil der alten Commandos-Teile Samurai Mugen, die junge Killerin Yuki und die anderen Recken meiner zusammengewürfelten Truppe über die Map schicke, kann ich zu jedem Augenblick innehalten, mir einen Überblick verschaffen und in Ruhe Befehle erteilen. Es gibt schlichtweg keine Missionen, die mich unter Zeitdruck setzen, und das ist gut so.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Screenshots ansehen

Natürlich gibt es Momente, in denen mal zügig agieren muss, um etwa mehrere Wachen gleichzeitig oder kurz nacheinander auszuschalten oder flott durch einen Sichtkegel ins nächste Versteck zu huschen, doch vorher habe ich stets die Chance, mir alle Aktionen genau zu überlegen. Außerdem nimmt mir der praktische Shadow Mode Arbeit ab. In diesem Planungsmodus gebe ich meinen Helden Befehle, die sie anschließend nach nur einem Kopfdruck ausführen.

Und wenn's trotzdem schief läuft, gibt's ja immer noch die - heute nicht mehr selbstverständliche - Quicksave-Funktion, dank der ich die gleiche Stelle Sekunden später einfach nochmal probieren kann. Zu einfach wird's trotzdem nicht. Spätestens wenn man es auch auf die Achievements in jedem Level abgesehen hat, kommen selbst Profis ins Schwitzen.

Selbst zerstückelt noch gut

Ebenfalls praktisch für den Feierabend: Shadow Tactics lässt sich wunderbar in Häppchen spielen. Pro Level bin ich rund eine Stunde beschäftigt, manchmal etwas länger. Nun muss ich meine Freizeit nur mit meiner Freundin teilen und bin ich kein vielbeschäftigter Familienvater, doch selbst die sollten sich regelmäßig so viel Zeit fürs Zocken gönnen können. Und wenn der Nachwuchs dann doch unerwartet nach Aufmerksamkeit schreit, speichert man eben ab und spielt an einem anderen Tag weiter. Die Missionen sind nämlich fordernd, aber nie so komplex, dass man den Faden verlieren könnte, wenn man mittendrin aussteigt.

Das gilt übrigens auch für die Story, die aber dennoch gut unterhält. Und selbst mir als Japanmuffel sind Mugen und Co. im Lauf der Zeit richtig ans Herz gewachsen.

Alles in allem ist Shadow Tactics: Blades of the Shogun so wunderbar gelungen, dass ich es jedem Spieler ohne zu zögern auch für den Vollpreis von rund 40 Euro ans Herz legen würde. Im aktuellen GOG Summer-Sale gibts aber noch mal 25 Prozent Rabatt. Also wenn Sie noch nicht wissen, was Sie heute nach der Arbeit zocken sollen, schlagen Sie zu!