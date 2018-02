Sea of Thieves heißt die große Multiplayer-Hoffnung aus dem Hause Microsoft. Das Piraten-Abenteuer erscheint am 20. März im Microsoft-Store und auf Xbox One. Dank der Play-Anywhere-Funktion reicht ein einmaliger Kauf, um das Spiel auf beiden Plattformen spielen zu können. In den Daten des letzten Beta-Updates hat der Reddit-Nutzer und Dataminer vJoeyz diverse Hinweise auf zusätzliche Optionen, Anpassungsmöglichkeiten und eine bisher unangekündigte Open Beta entdeckt.

Open Beta zu Sea of Thieves könnte bald starten

Auch wenn es sich dabei bisher nur um ein unbestätigtes Gerücht handelt, erscheint die Möglichkeit einer offenen Betaphase vor Launch durchaus wahrscheinlich. Immerhin können Rare und Microsoft die Closed Beta mit über 332.000 Spielern als vollen Erfolg verbuchen. Bis zum Release am 20. März wäre auch noch genug Zeit und den Servern sowie dem Spiel dürfte ein weiterer, größerer Stresstest sicher auch nicht schaden. Details zur Open Beta lassen sich den betreffenden Daten allerdings nicht entnehmen.

Sea of Thieves - Screenshots ansehen

Offenbar unzählige Anpassungsmöglichkeiten geplant

Der Dataminer gibt außerdem an, jede Menge Hinweise auf diverse Anpassungsmöglichkeiten im Spielcode gefunden zu haben. So sollen wir unseren eigenen Piraten noch genauer an unsere Vorstellungen anpassen können. Dazu gesellen sich unzählige kleine Verbesserungen wie neue NPC- und Charaktermodelle, mehr Texturen, neue Animationen bei bestimmten Ereignissen, neue Soundeffekte und sehr, sehr viele Verbesserungen der Kämpfe gegen Riesen-Kraken. Auch hier gilt: Das alles bleibt unbestätigt und sollte daher mit Vorsicht genossen werden.

Wünscht ihr euch eine Open Beta zu Sea of Thieves? Habt ihr die Closed Beta gespielt?