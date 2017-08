Letzten Juni wurde das Mystery-MMO The Secret World als das kostenlose Secret World: Legends neu aufgelegt. Zwei Monate nach Release fehlt es allerdings an Content in der Free2Play-Version: Jetzt soll endlich das Remake des Tokio-Gebietes Abhilfe schaffen, das Funcom ab jetzt Stück für Stück wieder ins Spiel integriert.

Schon heute geht der erste Teil der Tokio-Storyline online, bei der man die japanische Großstadt im Spiel wieder betreten kann. Im Vergleich zum Original wurden einige Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Insgesamt sollen drei Patches kommen, zwei weitere sollen in Kürze folgen.

sechs neue Story-Missionen

elf Hautpmissionen

mehrere Nebenmissionen

"Tokio Lair" wird freigeschaltet

Änderungen an den Waffen-Skins

Änderungen an den Belohnungen in den Elite-Dungeons

überarbeitetes AEGIS-System (nur noch in bestimmten Missionen, kein allgemeines Progressionssystem mehr)

Weitere Anpassungen und die kompletten Patch-Notes lassen sich bei Funcom nachlesen. Eine Roadmap gibt zudem bereits Ausblick auf weitere neue Inhalte: So ist unter anderem ein New-York-Raid samt eigener Story geplant.

