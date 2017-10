Shazam! - Superheld für die nächste DC-Comic-Verfilmung gefunden

Warner Bros. arbeitet bereits an einer weiteren Comic-Verfilmung aus dem Hause DC Comics: Shazam! Jetzt steht wohl auch endlich fest, wer die Hauptrolle übernehmen wird.

Laut Regisseur David F. Sandberg (via Instagram) übernimmt Zachary Levi die Rolle des neuen Superhelden im DC Extended Universe. Der Schauspieler dürfte vielen aus der Serie Chuck bekannt sein, auch spielte er bereits als Fandral in dem Marvel-Film Thor 2: The Dark Kingdom mit.

DC Comics Shazam!

In den DC Comics kann sich der junge Billy Batson mit dem Ausruf Shazam! in den Superhelden Captain Marvel verwandelt - nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Superheldin des Konkurrenten Marvel. Shazam lautet der Name eines Zauberers, der den Jungen zu einem magischen und muskulösen Superhelden macht.

Das ist auch der Grund, warum die DC-Comics sowie die Kinoverfilmung einen anderen Titel erhalten hat, da sich der Konkurrent Marvel die Namensrechte sichern konnte. So werden die Comics seit den 1970er Jahren unter dem Titel »Shazam!« oder »The Power of Shazam!« veröffentlicht.

Spielt Bösewicht Black Adam nun mit?

Welche bekannten Charaktere sonst noch in der DC-Comic-Verfilmung Shazam! mitspielen werden, steht noch aus. Ursprünglich sollte Dwayne Johnson als Bösewicht Black Adam einen Auftritt inne haben. Inzwischen kündigte Warner jedoch für ihn einen eigenen Solo-Film an, so dass der Schurke nun wohl doch nicht im Shazam-Film auftauchen wird.

Mehr dazu: Verabschiedet sich Warner vom DCEU?

Auch gibt es Gerüchte über ein Wiedersehen mit Superman (gespielt von Henry Cavill), der in den Comics sein Mentor ist. Eine offizielle Bestätigung liegt zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Da die Comic-Figur Billy Batson aka Captain Marvel jedoch zu den Justice League gehört, könnte er auch im geplanten Justice League-Sequel eine wichtige Rolle spielen.

Kinostart im Frühjahr 2019 geplant

Warner möchte schon zu Beginn des Jahres mit den Dreharbeiten zur neuen Comic-Verfilmung Shazam! beginnen. Ein US-Kinostart wurde bereits für den 5. April 2019 angekündigt. Ein deutscher Starttermin dürfte zeitnah stattfinden.

