Shenmue 3 - Entwickler bestätigt Release 2018

Das neue Jahr beginnt für Fans des lange erwarteten Shenmue 3 mit einer sehr guten Nachricht. Cedric Biscay von Shibuya Productions schrieb auf Twitter, dass der planmäßige Erscheinungstermin des Action-Adventures weiterhin bei 2018 liegt. Im Juni 2017 wurde Shenmue 3 auf das zweite Halbjahr 2018 verschoben. Eine weitere Verzögerung ist also nicht zu befürchten. Ursprüglich sollte das Spiel Ende 2017 erscheinen.

Shibuya Productions arbeitet mit Ys Net, dem Studio von Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki, an dem Titel, der die ersten beiden Teile endlich fortsetzen soll. Shenmue 1 und 2 erschienen ursprünglich für Segas Konsole Dreamcast. Der zweite Teil schaffte kurz darauf noch den Sprung auf die erste Xbox, bevor die Serie in der Versenkung verschwand.

I wish you a Happy New Year ! All the best for 2018 ! It will be great with the #Shenmue3 release on #PS4 and #PC and many other surprises :) pic.twitter.com/DKvos1jNg9