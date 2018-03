Entwickler-Legende Richard Garriot möchte mit Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues zu seinen Ultima-Wurzeln zurückkehren, und das schon ziemlich lange. Nach dem Start der Kickstarter-Kampagne im März 2013 und dem Release in Steams Early-Access-Programm im November 2014 sind nunmehr 5 Jahre vergangen.

Am 27. März ist es nun endlich so weit, Shroud of the Avatar erlebt seine Veröffentlichung als Vollversion. Im Zuge dessen brachte Worthplaying zwei neue Trailer zum Koop-Gameplay und der Spielwelt heraus, die ihr euch unter dieser News anschauen könnt.

Bereits seit einiger Zeit gibt es auf der offiziellen Website zudem eine kostenlose Demoversion von Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues. Wenn ihr also unverbindlich einen Blick auf den Titel werfen möchtet, bietet sich euch dort die Gelegenheit.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues - Screenshots ansehen