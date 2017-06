SNES Mini - Neue Retro-Konsole im Herbst, Star Fox 2 dabei

Nintendo hat via Twitter angekündigt, dass das Super Nintendo Entertainment System eine Miniausgabe erhält. Release der neuen Konsole ist bereits am 29. September 2017. Der Preis liegt bei 80 US-Dollar.

Insgesamt werden auf dem SNES Mini 21 Spiele vorinstalliert sein, hier die gesamte Liste aller Titel:

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT