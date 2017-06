Region Locks sind wie das Jamba-Sparabo (inklusive Sweety dem Küken). Die Kids von morgen kennen beides wahrscheinlich nur noch als vages Reizwort, das ältere Semester schmerzhaft zusammenzucken lässt. Aber glaubt mir, liebe Kinder: Wir haben gelitten! Beim Super Nintendo gab es sogar verschiedene Modelle für unterschiedliche Märkte. Die PAL-Region bekam das japanische Super-Famicom-Design - die USA mussten stattdessen mit einem recht lahmen Bauklotz-Design zufrieden sein. Dafür konnten sich die Amerikaner über exklusive Spiele freuen. Was ein Wust.

Zum Release des SNES Mini gehören solche Region Locks zumindest bei den großen Konsolen glücklicherweise der Vergangenheit an, doch Nintendos Retro-Super-Nintendo enthält trotzdem Spuren davon.

Hierzulande bekommen wir nämlich eine andere Version als die USA, und die wiederum eine andere als die Japaner. Unsere sieht nämlich aus wie die japanische, hat aber trotzdem dieselben Spiele wie die amerikanische. Herrje, dröseln wir das mal auf.

SNES Mini: Die Unterschiede zwischen Japan, USA und Europa

Also: Wie in den 90ern bekommen wir das gleiche SNES-Design wie Japan. Zum Glück: Das rundliche SNES Mini (oben im Aufmacherbild abgebildet) macht nämlich optisch (meiner Meinung nach) deutlich mehr her. Aussehen ist aber bekanntlich nicht alles, denn spielerisch wird im deutschen SNES Mini das gleiche Software-Angebot aufgespielt wie in der amerikanischen Fassung (merke: USA und Europa sind also inhaltlich identisch):

Contra 3: The Alien Wars

Donkey Kong Country

Earthbound

Final Fantasy 3 (aka Final Fantasy 6)

F-Zero

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania 4

Super Mario Kart

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (gab es ursprünglich nicht in Deutschland)

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi's Island

Die japanische Fassung punktet hingegen mit folgenden Exklusivtiteln:

Fire Emblem: Mystery of the Emblem

Panel de Pon

Super Street Fighter 2: The New Challengers

Super Formation Soccer

The Legend of the Mystical Ninja

Dafür muss Asien auf Earthbound, Kirby, Castlevania und Punch-Out verzichten. Man kann eben nicht alles haben. Und jetzt drücken alle mal bitte ein Frusttränchen weg, denn dass wir Fire Emblem 3 nicht spielen können, ist tatsächlich ärgerlich. Mystery of the Emblem enthält ein SNES-Remake des allerersten Fire Emblem sowie eine Fortsetzung der Geschichte in einem zweiten Kapitel. Da können sich moderne Remasters gern eine Scheibe von abschneiden. Dieses zweite Kapitel wurde vor einigen Jahren zwar als Standalone-Spiel für 3DS wiederveröffentlicht, allerdings ebenfalls nur in Japan. Mensch!

Mehr zum Thema

Wieviel kostet das SNES Mini? Alle Infos zu Preis, Verfügbarkeit und Co.

Gibt's genug SNES Mini für alle? Gute und schlechte Nachrichten zur Verfügbarkeit