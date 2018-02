Sonic the Hedgehog - Kinofilm zum Spiele-Klassiker für 2019 angekündigt

Sony Pictures und Sega entwickeln gemeinsam einen Kinofilm nach dem populären Videospiel »Sonic the Hedgehog« mit dem beliebten Maskottchen des Spieleherstellers.

Nun steht auch endlich ein konkreter Release-Termin fest: Demnach kündigt Sony die Spiele-Verfilmung für den 15. November 2019 in den US-Kinos an. Ursprünglich sollte der Film schon in diesem Jahr erscheinen, doch darauf wurde nichts.

Realfilm mit CGI-Animation

Der Kinofilm ist als eine Mischung aus Realfilm und CGI-Animation geplant. Neben dem Titelheld sollen auch zahlreiche bekannte Figuren und Charaktere aus dem Spielklassiker Einzug in die Geschichte erhalten, allen voran der Bösewicht Dr. Eggman. Nähere Details zur Handlung sind aber noch geheim.

Deadpool-Regisseur entwickelt Spiele-Verfilmung

Für die Produktion des Kinofilms zeigt sich Deadpool-Regisseur Tim Miller verantwortlich. Mit Videospielen kennt sich Miller bereits bestens aus, hat er in der Vergangenheit doch schon die visuellen Effekte für die Spiele Hellgate: London, Mass Effect 2 und Star Wars: The Old Republic übernommen.

Die Regie für die Spiele-Verfilmung Sonic the Hedgehog überlässt er jedoch dem Neuling Jeff Fowler. Das Drehbuch schreiben derzeit die beiden Autoren Patrick Casey und Josh Miller.

Sonic Forces - Screenshots ansehen

25 Jahre Sonic the Hedgehog

Das erfolgreiche Jump 'n' Run-Spiel rund um den kleinen, blauen und blitzschnellen Igel blickt auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Zuletzt erschienen die beiden Spiele Sonic Mania und Sonic Forces im Jahr 2017.

Neben den vielen Spielen gibt es bereits eine Animationsserie »Adventures of Sonic the Hedgehog« aus den 1990er Jahren sowie eine neue mehrteilige Animationsserie namens »Sonic Boom«. Sonic hat darüber hinaus einen Gastauftritt in Disneys Animationsfilm Ralph reichts aus dem Jahr 2012. Ob er auch im Sequel wieder zu sehen ist, konnte noch nicht bestätigt werden.

Mehr dazu: Zum 25. Jubiläum erscheint ein Director's Cut zu Sonic 3D Blast