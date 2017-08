Star Citizen - Die vollständige Präsentation von der Gamescom

Der leitende Entwickler von Star Citizen Chris Roberts gab auf der Gamescom einen Einblick darauf, was uns in der kommenden Weltraumsimulation erwartet. Darunter Echtzeit-Gesichter über Webcam, ein dynamisches KI-System, sowie das bisher größte Spielerschiff - die Idris-Korvette. Zwar muss das Spiel sich noch mit Bugs herumschlagen, aber es macht so langsam Fortschritte.

Star Citizen - Die Idris hebt ab!

Wer selbst nicht auf der Gamescom anwesend war und den Livestream von der Star Citizen Präsentation verpasst hat, kann sie oben im Video in voller Länge ansehen.

