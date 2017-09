Star Trek: Discovery - Die ersten Kritiken sind durchwachsen

Der US-Sender CBS schickt seine neue Serie Star Trek: Discovery an den Start. Während die US-Fans schon am Sonntag in den Genuss der ersten beiden Folgen kam, haben die deutschen Fans seit heute morgen die Gelegenheit, den Auftakt der neuen Star-Trek-Serie auf dem Streaming-Dienst Netflix zu sehen.

Star Trek: Discovery - Termine, Cast & Story-Details zum Start der neuen Serie

Zum Start gibt es nun die ersten Kritiken der neuen Serie Star Trek: Discovery, doch die sehen alles andere als positiv aus. Bei der Premiere lobten zwar die Vertreter der US-Presse und geladene Gäste aus dem Star-Trek-Universum die ersten Folgen.

Geladen waren u.a. Gates McFadden, bekannt als Dr. Beverly Crusher aus Star Trek: The Next Generation (1987-1994) oder Adam Nimoy, Sohn des verstorbenen Spock-Darstellers Leonard Nimoy aus der Original-Serie Raumschiff Enterprise (1966-1969), die ihre Reaktionen via Twitter mitteilten.

Had a fab time at ST Discovery premiere. Great acting and holy cow(!!) those #specialeffects #scenic, #makeup, #sound, !!! — Gates McFadden (@gates_mcfadden) September 20, 2017

Meinungen der Fans und Kritiker gehen auseinander

Bei der Sichtung der ersten beiden Folgen fällt das Urteil zahlreicher Fans jedoch weniger positiv aus. Auf Metacritic liegen die Wertungen der Presse bei guten 76 Prozent im grünen Bereich, im Gegensatz zum User Score von 5.0 mit vielen negativen Meinungen.

Ein ähnlich Bild zeigt sich auf Rotten Tomatoes. Hier wird die Serie aktuell mit 85 Prozent positiver Reviews gelistet. Das Average Rating liegt bei 7.27 von 10. Die Kritiken der Fans (aktuell über 400 Reviews) liegen hier jedoch mit 45 Prozent größtenteils im roten Bereich. Average Rating: 5.6 von 10 (2.8/5).

Die ersten Kritiken zu Star Trek: Discovery