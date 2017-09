Star Trek: Discovery - Termine, Cast & Story-Details zum Start der neuen Serie

Die neue Serie Star Trek: Discovery geht am 24. September auf dem US-Sender CBS und hierzulande am 25. September auf Netflix an den Start. Damit dürfen sich Fans nach dem Ende von Star Trek: Enterprise (2005) ganze 12 Jahre später endlich wieder auf eine neue Star-Trek-Serie freuen.

Zum baldigen Start haben wir hier alle wichtigen Informationen über die neue Serie, die Story, die Besetzung, erste Bilder, Trailer und einiges mehr zusammengestellt.

Erste Story-Details, Timeline und Setting

Star Trek: Discovery ist im Kanon wie die früheren Star-Trek-Serien angesiedelt, im Gegensatz zur Neuauflage der Filmreihe von J.J. Abrams mit einem jungen Captian Kirk.

Die Serie spielt 10 Jahre vor der Original-Serie Raumschiff Enterprise (1966-1969) mit Captain Kirk und Spock. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Konflikt der Sternenflotte mit den Klingonen.

Inzwischen wurde bestätigt, dass es auch einen Ausflug in das aus früheren Star-Trek-Serien bekannte Spiegel-Universum (Mirror Universe) geben wird, ein düsteres Paralleluniversum. Auch soll es ein Wiedersehen mit den Tribbles geben, die schon die Bekanntschaft von Captian Kirk und der Enterprise machten.

Die Besetzung der neuen Serie

Im Gegensatz zu den übrigen Star-Trek-Serien steht diesmal der Erste Offizier Michael Burnham (gespielt von Sonequa Martin-Green) im Mittelpunkt der Handlung. Zunächst befindet sie sich an Bord der USS Shenzhou von Captain Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) und wechselt im Laufe der Serie an Bord der USS Discovery mit Captain Lorca (Jason Isaacs). Sie wurde als Kind von Spocks Vater Sarek (James Frain) aufgenommen und großgezogen. Somit verbindet sie eine enge Bindung zu den Vulkaniern.

Weitere Mitglieder der Sternenflotte sind Jason Isaacs als Captain Lorca, Michelle Yeoh als Captain Georgiou der USS Shenzhou, Doug Jones als Lt. Saru, Anthony Rapp als Lt. Stamets, Maulik Pancholy als Dr. Nambue, Shazad Latif als Lieutenant Tyler, Terry Serpico als Admiral Anderson, Rekha Sharma als Commander Landry, Sam Vartholomeos als Ensign Connor, Mary Wiseman als Kadettin Lily, Chris Obi als Klingone T'Kuvma, Mary Chieffo als Klingone L'Rell, Kenneth Mitchell als Klingone Kol und Rainn Wilson als Harry Mudd (bekannt aus der Original-Serie).