Star Trek: Discovery - Weitere Details zu den neuen Klingonen enthüllt

Auf der diesjährigen Star Trek Convention in Las Vegas gaben die anwesenden Stars der neuen Serie Star Trek: Discovery weitere Auskünfte über ihre Rollen und den neuen Klingonen preis. Dazu gehören die Schauspieler Mary Chieffo (Klingon-Commander L'Rell), Kenneth Mitchell (Klingon-Commander Kol), Sam Vartholomeos (Junior Officer Connor der USS Shenzhou) und Wilson Cruz (Chief Medical Officer Hugh Culber).

Zum einen wird bestätigt, dass Fans in der Serie 24 unterschiedliche Klingonen-Häuser und deren Anführer zu entdecken gibt. Außerdem sprach Schauspielerin Mary Chieffo über ihre Rolle als Klingonin L'Rell und enthüllte ein neues Detail: Die Stirnfalte der Klingonen stellt ein zusätzliches Sinnesorgan dar.

"Das Fehlen der Haare war die größte Veränderung, die den Leuten zuerst aufgefallen ist. Und ich versichere, dass es einen guten Grund dafür gibt, warum meine Stirnfalten so weit nach hinten gehen. Es geht um Sinneswahrnehmung und Pheromone. Es gibt eine umfassende Erklärung dafür, die mit dem Kanon zu den Klingonen in Einklang steht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit all dem, was davor kam, im Einklang stehen - gleichzeitig jedoch eine weitere Facette hinzufügen."