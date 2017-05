Star Wars 8 - Verrät neues Lego-Set Details zum Film Die letzten Jedi?

Zum kommenden Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi sind jetzt erste Bilder über die neuen Lego-Sets zum Film im Internet (via Reddit) aufgetaucht, die anscheinend einige neue Details zum Film enthüllen.

Achtung mächtiger Spoiler-Alarm!

Es werden nicht nur die unterschiedlichen Raumschiffe gezeigt, auch ein erster genauer Blick auf die einzelnen Charaktere als Spielzeug-Figuren enthüllen neue Charaktere und Details zur Handlung.

So zeigt sich erstmals neben Rey, Finn und Kylo Ren auch Supreme Leader Snoke, der im Vorgängerfilm Das Erwachen der Macht lediglich als Hologramm zu sehen war. Die kleine Spielzeug-Figur trägt eine goldenen Robe und ist auch nicht viel größer als die übrigen Figuren. Auch wirft die Lego-Verpackung einen Blick auf die Heavy Assault Walker der ersten Ordnung, die große Ähnlichkeit mit den AT-ATs aus der Original-Trilogie aufzeigen. Dazu bekommt man den Sternen-Zerstörer zu Gesicht, einen Resistance Bomber der Rebellen und völlig überraschend einen neuen schwarzen (Evil) BB-8.

Star Wars: Die letzten Jedi ab Dezember im Kino

Star Wars: Die letzten Jedi als zweiter Teil der neuen Trilogie kommt am 14. Dezember in die Kinos. Die Handlung setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms an und zeigt Rey, die von Luke Skywalker in die hohe Kunst des Jedi eingeführt wird. Zeitgleich geht der Kampf der Rebellen gegen die Erste Ordnung weiter.

Es gibt ein Wiedersehen mit Daisy Ridley als Rey, John Boyega als Finn, Mark Hamill als Luke Skywalker, Oscar Isaac als Poe Dameron, Andy Serkis als Snoke, Domhnall Gleeson als General Armitage Hux, Gwendoline Christie als Captain Phasma und der verstorbenen Carrie Fisher als General Leia. Neu dabei ist Laura Dern als Vice Admiral Holdo der Rebellen.

