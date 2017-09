Star Wars: Battlefront 2 - Alle Maps und Modi in der Übersicht

Eigentlich sind wir davon ausgegangen, bereits alle Schauplätze von Star Wars: Battlefront 2 zu kennen. Aber ein neuer Trailer mit John Boyega zeigt, dass der Multiplayer-Shooter tatsächlich mehr Locations bieten wird als gedacht. Gut, dort werden auch die Singleplayer-Örtlichkeiten mitgezählt, aber so oder so sind die 18 Schauplätze ein deutliches Upgrade gegenüber den schlappen vier Locations in Battlefront 1.

Außerdem kennen wir jetzt auch sämtliche Spielmodi - online wie offline. In der folgenden Übersicht findet ihr alle Infos auf einen Blick:

Battlefront 2: Alle wichtigen Infos zum Spiel in einem Artikel

Schauplatz Modus Woher bekannt? Naboo Multiplayer Episode 1 Kamino Multiplayer Episode 2 Ryloth Multiplayer Clone Wars Kashyyyk Multiplayer Episode 3 Yavin 4 Multiplayer Episode 4 Mos Eisley Multiplayer Episode 4, 6 Hoth Multiplayer Episode 5 Death Star 2 Multiplayer Episode 6 Endor Multiplayer Episode 6 Jakku Multiplayer Episode 7 Starkiller Base Multiplayer Episode 7 Takodana Multiplayer Episode 7 Fondor Multiplayer Expanded Universe Unknown Regions Multiplayer Expanded Universe Sullust Singleplayer Kampagne Pillio Singleplayer Kampagne Vardos Singleplayer Kampagne Bespin Singleplayer Kampagne

Weitere Karten werden nach Release per Update nachgereicht. EA bietet bei Battlefront 2 keinen Season Pass an, alle DLC-Erweiterungen kann man also kostenlos beziehen.

Alle Spielmodi in Star Wars: Battlefront 2

Battlefront 2 wird zum Release fünf Multiplayer-Spielmodi anbieten, darüber hinaus gibt's für Offline-Zocker auch noch eine Arcade-Variante, in der man sein Kampfgeschick gegen die KI austesten kann. Auf den Konsolen geht das sogar im Couch-Splitscreen-Koop, auf dem PC müssen wir auf Kollegen aus den Weiten des Internets ausweichen.

Starfighter Assault : Der große Weltraumschlachten-Modus von Battlefront 2. Wie in den späteren DLCs des ersten Teils muss man auf Seiten seiner Fraktion bestimmte Objectives erfüllen, beispielsweise ein Schiff eskortieren, und nebenbei natürlich feindliche Tie Fighter oder X-Wing-Jäger abknallen.

: Der große Weltraumschlachten-Modus von Battlefront 2. Wie in den späteren DLCs des ersten Teils muss man auf Seiten seiner Fraktion bestimmte Objectives erfüllen, beispielsweise ein Schiff eskortieren, und nebenbei natürlich feindliche Tie Fighter oder X-Wing-Jäger abknallen. Galactic Assault : Der große Schlachten-Modus für insgesamt 40 Spieler. Zwei Parteien kämpfen auf den Star-Wars-Schlachtfeldern um die Kontrolle der Map.

: Der große Schlachten-Modus für insgesamt 40 Spieler. Zwei Parteien kämpfen auf den Star-Wars-Schlachtfeldern um die Kontrolle der Map. Blast : Klassisches Team Deathmatch, bei dem das Team mit den meisten Abschüssen gewinnt.

: Klassisches Team Deathmatch, bei dem das Team mit den meisten Abschüssen gewinnt. Strike : Ein Scharmützel-Modus mit festgelegten Objectives, ähnlich wie Rush in Battlefield 1.

: Ein Scharmützel-Modus mit festgelegten Objectives, ähnlich wie Rush in Battlefield 1. Heroes vs. Villains: Der Name ist Programm. Man kämpft in der Rolle der großen Star-Wars-Helden und - Schurken gegen andere Star-Wars-Helden und -Schurken.

In Battlefront 2 wählt man eine von vier Klassen: Assault, Heavy, Specialist und Officer mit verschiedenen Schwerpunkten. Mehr Details dazu findet ihr in unserem Klassen-Special.