Star Wars: Battlefront 2 - Alpha-Keys verschickt, Test startet heute

Begonnen die Closed-Alpha von Star Wars: Battlefront 2 hat. Bereits gestern hatten einige Spieler auf NeoGAF berichtet, überraschend Alpha-Zugänge erhalten zu haben. Auch einige Mitglieder unserer Redaktion, die sich vorab registriert hatten, haben inzwischen Post von EA bekommen.

Der Einladung zufolge beginnt die Alpha des Star-Wars-Shooters am 29. Juni 2017 um 10:00 Uhr deutscher Zeit - also am heutigen Morgen. Inhaltlich bietet der Test dieselbe 40-Spieler-Schlacht in der Stadt Theed, wie sie auch schon bei der großen E3-Präsentation zu sehen war und die wir in LA bereits angespielt haben.

Ebenso zu lesen ist, dass der Alpha-Test einem Embargo unterliegt, so dass die Teilnehmer keinerlei Material aus dem Spiel veröffentlichen dürfen.

Wie lange die Closed-Alpha laufen wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Eine Multiplayer-Beta von Star Wars: Battlefront 2 soll im Herbst dieses Jahres folgen - bisher ohne konkreten Termin.

Die Singleplayer-Kampagne können Spieler der der Alpha nicht ausprobieren, wir haben aber bereits eine ganze Mission selbst gespielt und waren sehr begeistert von diesem großartigen 0815-Shooter.

