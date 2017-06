Star Wars: Battlefront 2 - Beta startet im Herbst

Am Samstag zeigen Electronic Arts und DICE zum ersten Mal Gameplay-Videos aus dem Multiplayer-Modus von Star Wars: Battlefront 2. Ab 20 Uhr können Sie uns im #E3daheim Livestream hier auf GameStar folgen. Da heißt es aber: Nur gucken, nicht anfassen.

Wenn Sie Battlefront 2 selbst spielen wollen, müssen Sie sich noch etwas länger gedulden. Nämlich bis zum Herbst 2017. Dann startet EA eine Multiplayer-Beta auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

Meinung: Nennt eure Werbe-Betas doch wieder Demo!

Boni für Vorbesteller

Viele Details zur Beta hat der Publisher noch nicht verraten. So gibt es derzeit noch kein konkretes Release-Datum und kein Wort zum Inhalt - außer, dass man darin die riesigen Multiplayer-Gefechte mit bis zu 40 Spielern erlebt. Eines aber wissen wir schon jetzt: Vorbesteller kommen früher rein.

Mehr zum Thema: Pre-Order-Boni und Versionsübersicht

Das gilt auch für den späteren Release von Battlefront 2: Wer das Spiel bereits jetzt vorbestellt, kann drei Tage vor allen anderen losspielen. Außerdem bekommen Sie:

»Star Wars: Die letzten Jedi«-Outfits für Kylo Ren und Rey (Vorbestellern und Käufern der Deluxe Edition vorbehalten)

Sofortiger Zugriff auf sechs Helden, Sternenjäger und epische Sternkarten Kylo Ren: »Power Reach« und »Solid Freeze« Rey: »Far Sight« und »Deep Mind« Sternenjäger: »Enhanced Auxiliary Power« und »First Order Ship Upgrade«

Sofortiger Zugriff auf den Die letzten Jedi«-Millennium Falken mit angepassten Sounds und anderem Aussehen

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Mehr über den Shooter erfahren Sie in unseren Singleplayer- und Multiplayer-Previews von der Star Wars Celebration 2017.