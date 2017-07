Star Wars: Han Solo - Erste Szene mit Han, Chewbacca und Woody Harrelson geleakt

Lucasfilm möchte heute, 10. Juli mit Regisseur Ron Howard die Dreharbeiten zum neuen Star-Wars-Film über Han Solo wieder aufnehmen, nach dem spektakulären Rausschmiss der beiden Regisseure Phil Lord und Chris Miller.

Ist da etwa Emilia Clarke im Leia-Stil zu sehen?

Jetzt wurden erste Bilder und Videoaufnahmen von den Dreharbeiten im Internet (via TMZ) veröffentlicht. In der geleakte Film-Szene wird Alden Ehrenreich als Han Solo gezeigt, der neben Chewbacca auf Woody Harrelson trifft. Wer die Schauspielerin an seiner Seite ist, wird nicht deutlich. Es könnte sich aber durchaus um Emilia Clarke (Game of Thrones) handeln, die in einer noch geheimen Rolle mitspielt. Details über die Handlung des Films sind noch immer rar.

Die aufgenommene Film-Szene entstand noch unter der Regie der beiden geschassten Filmemacher Phil Lord und Chris Miller. Ob sie so oder anderes nach den letzten Turbulenzen am Set noch im Film zu sehen ist, wird sich zeigen.

Disney plant weiterhin den ursprünglichen Zeitplan einzuhalten und den Han-Solo-Film am 25. Mai 2018 in die Kinos zu bringen.